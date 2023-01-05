Максим Галкин* отказался быть нейтральным и на концерте в Дубае повторил высказывание Валерия Меладзе

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5 января 2023, 19:11

Признанный в России иностранным агентом юморист Максим Галкин выступил с концертом в Дубае и со сцены повторил слова, которые там же произнес певец Валерий Меладзе.

«Пятый канал» передает, что Галкин со сцены заявил, что организаторы концерта попросили его быть нейтральным. «Но как я могу быть нейтральным?» — сказал юморист. В сети появилось видео, как Галкин со сцены четко произнес нацистский лозунг в ответ на выкрик из зала.

Возможность оставлять комментарии в своих соцсетях после Галкин закрыл.

Ранее аналогичные словам произнес на корпоративе в Эмиратах произнес певец Валерий Меладзе. Предположительно, на приветствие «Слава Украине!» он ответил «Героям слава!» - пишет Газета.ру. Вскоре артист сообщил в своем Telegram-канале, что «не хочет никого ненавидеть», мечтает о «согласии» между «близкими народами».

*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.