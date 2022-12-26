Певица Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Песков назвал ее трудягой

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26 декабря 2022, 15:27

Фото: Global Look Press

Ольга Бузова недавно посетила премьеру ледового шоу «История любви Шахерезады», организатором которого выступила фигуристка Татьяна Навка. Супруг спортсменки Дмитрий Песков тоже пришел на мероприятие, где и познакомился с певицей.

Известная российская исполнительница и пресс-секретарь президента встретились за кулисами. В своём личном блоге Ольга Бузова отметила, что не знала, что Дмитрий является её поклонником. И добавила, что ей это очень приятно.

Певица опубликовала ролик со знакомством. Песков, в свою очередь, отозвался о знаменитости, как о настоящей трудяге, отмечают "Народные новости". По словам политика, именно Татьяна Навка советовала ему познакомиться с артисткой.