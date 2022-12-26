Юморист Александр Пономаренко последние месяцы жизни провёл в нищете

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26 декабря 2022, 13:48

Natalya Loginova/Russian Look

24 декабря в возрасте 55 лет скончался юморист Александр Пономаренко. Мужчина долго боролся с онкологическим заболеванием. Так как все деньги уходили на дорогое лечение, семья артиста еле-еле сводила концы с концами.

Как пишет издание «ПолитЭксперт», Александр Пономаренко последние месяцы жизни провёл в нищете. Об этом рассказал его брат-близнец Валерий. Актёр сообщил, что друзья много раз помогали финансово, но даже это никак не спасло ситуацию. С работой также было туго: одиночных проектов в репертуаре не было, так как братья Пономаренко всегда выступали вместе.