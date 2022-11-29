Группа Metallica анонсировала первый альбом за 7 лет и мировой тур

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29 ноября 2022, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Легендарная группа Metallica отныне снова в деле. Новый альбом под названием 72 Seasons станет первой за 7 лет выпущенной пластинкой музыкального коллектива. Релиз альбома назначен на 14 апреля следующего года. Предыдущий сборник данной группы вышел в 2016 году.

Всего в новый сборник войдут 12 треков, общий хронометраж которых составит почти 80 минут. «72 сезона, первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я». То, какое восприятие в нас вложили наши родители, - говорит вокалист группы Джеймс Хэтфилд, - я думаю, самое интересное здесь – наблюдать, как эти убеждения повлияли на нашу жизнь сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания».



Кроме того, коллектив объявил о мировом туре М72, который пройдёт в 2023-2024 годах. Музыканты планируют выступить с концертами в Париже, Амстердаме, Хельсинки, Копенгагене, Варшаве, Мюнхене и других европейских городах.