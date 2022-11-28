73-летняя Алла Пугачёва в Израиле усердно омолаживается и не жалеет на это денег

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28 ноября 2022, 15:36

Фото: Global Look Press

На фотографиях из Латвии, которые ранее облетели Интернет после отъезда Пугачевой из России, многие заметили, что Алла Борисовна очень плохо выглядит. Похоже, певица решила заняться своей внешностью и выложила круглую сумму за очередные пластические операции. Теперь, как считают поклонники, ее не узнать.

На новых снимках Алла Пугачева предстала в образе пепельной блондинки в парике из чужих волос. Впрочем, известно, это вынужденная мера - бывший стилист певицы рассказывал, что она быстро лысеет.

Судя по всему, артистка воспользовалась услугами израильских хирургов и косметологов и сделала сразу несколько операций. Как правило, многие знаменитости предпочитают делать различные вмешательства в другой стране, чтобы не разглашать информацию. Но чего уж стесняться, когда все и так ясно.

Подсчет вложенных средств такой: звезда на процедуры потратила не менее миллиона рублей. Многочисленные инъекции ботокса, филлеры, круговая блефаропластика, хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи.

Фанаты все равно остались недовольны. В комментариях они просят Аллу Борисовну остановиться в погоне за молодостью и комментируют фото: губы расползлись в кривой улыбке, цвет волос не подходит, глаза уже не те.

Ранее пользователи Сети решили, что Пугачева с семьей в Израиле на всем экономят. Но, видимо, не на пластических операциях.