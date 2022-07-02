Алла Пугачева прилетела в Юрмалу на отдых

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2 июля 2022, 08:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На пляжах Юрмалы была замечена Алла Борисовна со своим потомством, но без супруга Максима. Ходят слухи, что певица проведет июль, август в Юрмале…



Пока Алла Пугачева отдыхает с детьми и помощницей, а вскоре к ним присоединится Максим Галкин. Сейчас супруг популярной дамы, как говорят, выступает с концертами в Израиле, а Алла Борисовна, как известно, жару не переносит. А вот легкий бриз Рижского залива – самое то для Примадонны!



Останется ли на более долгий срок чета Пугачева-Галкин в Юрмале – сложно сказать… Но выступления Максима планируются в Латвии…