Алла Пугачева прилетела в Юрмалу на отдых

На пляжах Юрмалы была замечена Алла Борисовна со своим потомством, но без супруга Максима. Ходят слухи, что певица проведет июль, август в Юрмале…
Пока Алла Пугачева отдыхает с детьми и помощницей, а вскоре к ним присоединится Максим Галкин. Сейчас супруг популярной дамы, как говорят, выступает с концертами в Израиле, а Алла Борисовна, как известно, жару не переносит. А вот легкий бриз Рижского залива – самое то для Примадонны!
Останется ли на более долгий срок чета Пугачева-Галкин в Юрмале – сложно сказать… Но выступления Максима планируются в Латвии…
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