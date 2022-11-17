«Меня всегда восхищало, как русские преодолевают боль»: Наталия Орейро мечтает о даче в России и приедет на съемки в Великий Устюг

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17 ноября 2022, 14:04

Фото: GlobalLook

Звезда сериала «Дикий ангел», знаменитая уругвайская певица и актриса Наталия Орейро всегда тяготела к России и вообще считает себя русской душой. А недавно стало известно, что она сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Сценарий к кинопроекту писали более двух лет. Предполагаемой съёмочной локацией станет Великий Устюг, мистическая родина великого Новогоднего Духа. Запланировано, что картина выйдет в прокат не ранее 2025 года. В фильме также примут участие Риналь Мухамедов и Дмитрий Назаров.

Наталия Орейро: где живет, личная жизнь

Наталия продолжает жить в Монтевидео, вместе с мужем воспитывает 10-летнего сына.

Со своими поклонниками Наталия часто говорит по-русски. В РФ её по праву называют «Нашей Наташей». Она открыто восхищается Россией и с удовольствием делится об этом с журналистами. Актриса достаточно часто давала интервью именно российской прессе.

По словам Наталии, когда она впервые посетила нашу страну в 2001 году, то сразу же почувствовала странное родство. «Я посетила Красную площадь, - говорила Орейро, - увидела тысячи матрёшек, лица которых…. Довольно сильно походили на моё». Как рассказала певица, именно в тот момент она и поняла, что вполне могла родиться в России. Да и имя у неё, в общем-то, русское – Наталия. Некоторые часто говорят, что она Наталья Орейро. Певица и актриса буквально признавалась в любви к русскому языку, почувствовала с ним некую духовную связь.

«Мне проще понимать русский, чем английский», - следовало из её слов. Она много раз пела на языке нашей родины, и всегда старалась сделать это красиво, качественно. В 2018 году она переводила многие свои песни на русский. Уже 20 лет Наталия Орейро практически ежегодно посещает РФ. Стоит сделать акцент на том, что её восхищает не только язык, но и сама история России, «история, полная храбрости, мужества, выносливости».

«Меня всегда восхищало не только то, как русские преодолевают боль войн, но также их проявление в искусстве», - утверждает Орейро.

В 2021 году певица получила российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин дал гражданство не только самой уругвайской актрисе, но и её сыну Мерлину. А в начале этого года Наталия шутливо признавалась в своём тайном желании: «Когда я стану бабушкой, у меня будет дача в России». При этом, Орейро говорила, что жить в РФ не собирается, но благодарна за гражданство, и за любовь, дарованную ей российской общественностью.