В Оренбурге провожают в последний путь основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова

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13 ноября 2022, 09:53 Источник: Тeleprogramma.pro

В Оренбурге в воскресенье провожают в последний путь создателя группы «Ласковый май» композитора, поэта Сергея Кузнецова. Сергей Кузнецов скоропостижно скончался в понедельник, 7 ноября. Ему было 58 лет.

Прощание с автором песен, которые исполняла группа «Ласковый май», проходит в похоронном зале Оренбурга на улице Монтажников, 29Б.

Вокруг гроба с телом Сергея Кузнецова установлены букеты белых роз. В зале звучат мелодии, которые сочинил композитор. Проводить его в последний путь пришли не только земляки, приехали поклонники из разных городов. Около гроба люди оставляют картины, портреты, фотографии в рамках, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Кузнецов будет погребен на кладбищенском комплексе Степной-1. Деньги на похороны собирали друзья и коллеги Сергея.

Сергей Кузнецов ушел из жизни через 137 дней после смерти Юрия Шатунова.

«Ушел из жизни талантливый человек... Очень жаль, когда уходят такие люди как Юрий Шатунов, или Сергей Кузнецов - это уходит целый мир, мы все обеднели», - написал в соцсети поклонник «Ласкового мая» Александр Чингаев.