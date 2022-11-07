В Оренбурге ушёл из жизни Сергей Кузнецов - создатель и автор хитов группы «Ласковый май»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 ноября 2022, 17:54 Источник: РИА Новости

фото: Vyacheslav Maevskiy/globallookpress.com

В Оренбурге ушел из жизни создатель и автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Музыкант умер скоропостижно в понедельник, 7 ноября. Сердце Сергей Кузнецова остановилось в 18 часов по местному времени (16-00 мск). Создателю коллектива «Ласковый май» было 58 лет.

Представители ООО «Урал-Концерт» сообщили, что Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб, - передает РИА Новости.

Сергей Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорск в Оренбургской области. В 12 лет увлекся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking. Музыкой стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано. Позже начал сочинять мелодии.

Композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с Юрием Шатуновым. Юра был солистом группы «Ласковый май». Кузнецов сочинил песню «Белые розы» и другие хиты группы.

Композитор ушел из жизни спустя 137 дней после смерти Шатунова. ООО «Урал-Концерт» работало с Кузнецовым. Дата и место прощания будут названы позже.