Стало известно, сколько Земфира зарабатывала на концертах, где осуждала действия России

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 ноября 2022, 17:03

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Сразу после своих больших концертов в Москве рок-певица Земфира осудила СВО в Украине и уехала из России. Она также сообщила, что больше не планирует проводить концерты в нашей стране.

Если верить имеющимся подсчетам, каждый концерт в залах вместимостью до 3000 человек мог принести Земфире от 14 до 18 млн рублей. При этом, фактически, певица без проблем могла бы заполнять на Родине стадионы вместимостью от 40 000 мест и больше.

Отмечается, что не вся выручка от концерта певицы оказывается в её кармане. Часть суммы требуется отдать музыкантам, выступающим с Земфирой на сцене.