Собчак нашла связь между уходом Нагиева с шоу Первого канала «Голос» и спецоперацией

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17 августа 2022, 16:29 Источник: Telegram

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак считает, что уход Дмитрия Нагиева из популярного шоу Первого канала «Голос» связан со спецоперацией. Такое мнение она высказала в своем телеграм-канале.

По мнению журналистки, руководство канала таким образом оберегает одного из своих самых популярных телеведущих от западных санкций.

«Нагиев оказался умным парнем. Как и Познер, он не произнес ни слова с начала спецоперации, но работа на Первом федеральном канале сейчас <...> - это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем», - написала Собчак.

По ее словам, кроме Ларисы Гузеевой, которая была представлена как новая ведущая «Голоса 60+», на эту роль рассматривалась кандидатура Юлии Барановской.

«Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», - написала журналистка.