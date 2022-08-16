На Первом канале сообщили, что Дмитрий Нагиев взял творческую паузу и новый сезон «Голоса 60+» будет вести Лариса Гузеева

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 августа 2022, 10:12 Источник: ТАСС

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Ведущей популярного шоу «Голос 60+» в новом сезоне станет Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев, который вел шоу на протяжении 10 лет, взял творческую паузу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, они с Нагиевым еще несколько сезонов назад договорились о том, что после 10 лет телеведущий возьмет перерыв.

«Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», - сказал Аксюта.