Дмитрий Нагиев: «С детства не люблю соревнования»

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 августа 2021, 09:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Если честно, то при таком «политическом напряге» о котором пишу, мне очень захотелось… отдохнуть душой: включаю телевизор, а там кинокартина «Непрощенный»… Эмоции - да! Слезы – да! И Дмитрий Нагиев. Хорош, необычен… для балтийской публики. Знаете, а вот Дмитрий «дернул» меня за душу. И я вспомнила интервью, которое состоялось у меня с Дмитрием Нагиевым несколько лет назад, и которое лежало мертвым грузом… Настало время! Для Балтийского бюро и лично для шеф-редактора Татьяны Тимуки интервью с таким блестящим хулиганом, как Дмитрий Нагиев.



- Дмитрий, сегодня включаешь телевизор, а там, создается такое впечатление, один Нагиев. Вы такой трудоголик? Или решили все «деньги мира» заработать?



- Зарабатывать деньги – нормальное состояние для мужчины. Конечно, всех не заработаешь. Да и не надо. Люди работают, зарабатывают, а потом понимают, что наступило время, когда их физически невозможно потратить. Но продолжают зарабатывать. Это привычка. Образ жизни. Такая же и история с работой. Я уже не думаю о том, что имя-то свое давно заработал. Просто меня так долго не снимали, что когда «мадам удача» повернулась ко мне лицом, а не задом я ухватился за такую возможность. Боюсь выпасть из обоймы. Поэтому буду работать, работать, работать…



- Думаю, что вы лукавите, когда говорите, что не думаете о своей популярности. Вы же актер. Вы же шоумен. И это естественное состояние души.



- Когда меня спрашивают о популярности, то я всегда вспоминаю случай, который произошел с Фаиной Раневской. Она вышла, простите, из туалета с платьем, заправленным в трусы. К ней подошел ее знакомый и говорит: «Фаина Георгиевна, у вас там что-то сзади…» На что великая актриса ответила: «Господи, я думала, что слава нагрянула!» Вот и я думаю, что популярность важна для актера, но когда ее получаешь, то огромной погоды она уже не делает. Ты просто живешь. Я прошел трудный путь восхождения. Прошел и этап звездной болезни. Да все известные люди проходили. Никогда не поверю, когда говорят, что не страдали этой самой болезнью. Врут. Но я уже ее получил. И нужно иметь ума и сил удержать удачу.



- Да, удача – дама капризная. Сложно?



- Сложно. Уже говорил, что нужно работать, работать, работать! Нужно уметь убежать от банальностей. Иногда смотрю на молодых ведущих и думаю: «Ребята, вы такие безвкусные и предсказуемые. Сколько в вас банальностей» Совсем недавно мне руководство одного канала сказало, что я просто молодец, что перевернул представление о телевидении, то я был горд собой. Дело в том, что я всегда был молодцом. Просто возможности не было проявить себя. А сейчас возможность появилась.



- Раньше в интервью вы говорили, что вы неформат. А сегодня?



- А что изменилось? Я ничего не поменял в своих мыслях, в ощущении мира… Я был неформат и остался им…



- Но как вы все успеваете? Такие проекты, как «Две звезды», «Голос» требуют огромной отдачи, энергии. Да и полюбившийся Фома из «Физрука» тоже «не спустя рукава» появился…



- А я экономлю на своих близких. Экономлю на внимании. Можно провести с ними время, а я… на съемки. Вот и получается, что работаю в нескольких проектах параллельно. Конечно, это плохо. Но это моя жизнь. Иногда вечерком сажусь и думаю, что можно же отказаться от некоторых вещей. От каких? Шоу «Голос»? Отличный проект! «Две звезды»? Отличный проект! От сериалов «Физрук», «Два отца и два сына»? Мне нравятся эти роли. Люди с интересом смотрят эти сериалы. От чего же тогда мне отказываться? Вот и получается, что ворую я личное время у своих близких.



- Вы участвовали в кастинге проектов «Две звезды» и «Голос»?



- Нет. Мне просто позвонили с Первого канала и пригласили вести шоу. Я согласился. И через пять дней я стал ведущим «Двух звезд», а уже потом и «Голоса».



- Вы специально сменили имидж? Предстали перед зрителями лысым.



-Я ничего не делал специально! Мне просто так захотелось. Сидел я дома вечером и мне пришла в голову мысль: «А стану я лысым!» Позвонил своему парикмахеру и поделился идеей. Она ему так понравилась, что он ночью приехал ко мне и преображение случилось. А рано утром мне позвонили с «первого» и предложили «Две звезды»... За пять дней до начало съемок уже ничего изменить было нельзя. Но согласитесь, я чертовски обаятельный?



- Это точно. Моя подруга из «знатных» Яна вас обожает. Вот и ждет каждого вашего интервью…



- У вашей подруги хороший вкус. Она замужем?



- Стесняюсь спросить, а вы жениться хотите? Так я передам…



- Согласитесь, Дмитрий Нагиев – не самый плохой вариант. Да, я мерзавчик, но очень обаятельный. Шучу. Иногда шутки с утра полезны.



- Кстати, Дмитрий. А если серьезно, то какая женщина может «запасть в душу» такому брутальному мужчине?



- Мне нравятся умные женщины. И женщины с опытом. Ценю дам за сорок. Этому есть объяснение. Например, женщина этого возраста никогда не разбудит тебя ночью и не спросит: «Дорогой, о чем ты сейчас думаешь?» Эти женщины обладают чувством собственного достоинства, шармом. Ей все равно, что ты думаешь о ней. У нее есть свое мнение. И есть огромная интуиция. Они видят мужчин насквозь. Такие женщины откровенны и честны. Она может сказать тебе прямо, что ты скотина или крутой чувак. Я восхищаюсь такими дамами.



- Мужчинам в «интересном» возрасте нравятся молоденькие девушки. Видимо, вас миновала «чаша сия»?



- Совсем юные меня не привлекают. Конечно, круто совместить свежесть тела и мудрость. Но так не получается. И особенно раздражает фраза, когда юное дарование тебе с утра говорит: «А ты прикольный!»



- А вы любите вообще соревнования… по жизни?



- Терпеть не могу! В детстве я занимался самбо. И даже выиграл чемпионат СССР среди юниоров. С тех пор ненавижу разные конкурсы и соревнования. Почему? Просто и все! После соревнований я становлюсь нервным. У меня дергается глаз и шевелятся волосы на ногах.



- Благодарю.

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