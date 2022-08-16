Иван Ургант анонсировал свой сольный концерт в Москве, где выступит под псевдонимом Гриша Ургант

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16 августа 2022, 11:48 Источник: ВКонтакте

Иван Ургант. Фото: vk.com/grishaurgant

Телеведущий Иван Ургант, который после начала спецоперации исчез из публичного пространства, анонсировал свой сольный концерт в Москве. Он выступит в октябре в одном из столичных клубов как музыкант под псевдонимом Гриша Ургант. Афиша будущего концерта размещена странице Урганта «ВКонтакте».

Гриша Ургант — это музыкальный проект телеведущего. Как говорится, на сайте проекта в интернете, это «певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в сеть только свои песни и видеоклипы».

Стоимость билетов на концерт начинается от двух тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, один из инициаторов создания «Группы расследования антигосударственной деятельности (ГРАД) в культуре», обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой разорвать контракт с Ургантом.