Культ и насилие: тяжёлые обвинения в адрес Джареда Лето

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 августа 2022, 22:59 Антон Дубровский, Журналист

Фото: globallookpress.com

Только затихли скандалы вокруг Билла Косби и Мэрелина Мэнсона, а СМИ ошарашили поклонников современной культуры новыми громкими обвинениями в адрес очередной знаменитости.



Имя американского актера и музыканта Джареда Лето известно по целому ряду причин. В своё время фильм кинорежиссёра Да́ррена Ароно́фски «Реквием По Мечте», где Лето сыграл главную роль, стал для зрителей откровением. Сегодня это уже признанная картина. У многих Лето также ассоциируется с персонажем по прозвищу «Ангельское Личико» (кинофильм «Бойцовский Клуб» режиссёра Дэвида Финчера). Другие же вспоминают артиста в скандальной и, по мнению многих критиков, провальной роли Джокера из фильма «Отряд Самоубийц» кинорежиссёра Дэвида Эйера. Именно на съемках «Отряда Самоубийц» артист отметился весьма эксцентричным и даже пугающим поведением, достойным отдельной публикации.



У Джареда Лето даже есть «Оскар» (роль транссексуала Рэйон в драме «Далласский Клуб Покупателей» канадского режиссёра Жан-Марк Валле́).



Даже если Вы не большой поклонник кино, но разбираетесь в моде, то, вам известно, что Лето является чуть ли не главной музой итальянского модельера, креативного директора Gucci, Алессандро Микеле, опережая в этом как английского певца и актёра Гарри Стайлса (по версии журнала Vogue - главная модная икона современности), так и американскую певицу Лану Дель Рей (по версии журнала Fashion Time с 2012 года также носит этот титул).



Лето известен не только своей актерской карьерой. В музыкальной индустрии Джаред создал себе имя с группой Thirty Seconds To Mars. Он стоит во главе этой группы вместе с братом-барабанщиком Шенноном Лето.



В этом году имя артиста упоминается не только в контексте его своеобразной роли в американо-канадском фильме 2021 года режиссёра Ридли Скотта «Дом Гуччи» и главной роли в киноленте шведского кинорежиссёра Хорхе Даниэль Эспиноса «Морбиус».



В 2022 году Интернет наполнился тревожными публикациями, содержащими очень серьезные обвинения в его адрес. В статьях рассказывается о «хищническом поведении» артиста. По утверждениям предполагаемых жертв и прессы, актер и музыкант демонстрировал его в течение многих лет, никогда не сталкиваясь с последствиями. От обвинений в педофилии и изнасиловании до появления его одиозного культа — рассмотрим основные подозрения в адрес Джареда Лето.



Thirty Seconds To Mars: группа, ставшая культовой.



Когда в 1998 году братья Лето создали свою рок-группу, они и представить себе не могли, сколько фанатов у нее появится. Теперь группа Thirty Seconds To Mars (также известная как 30STM) постоянно гастролирует с аншлагами и выступает на многочисленных фестивалях. Известная своими энергичными живыми выступлениями, слиянием элементов самых разных жанров поп и рок-музыки, использованием философской и духовной лирики, концептуальными альбомами и достаточно узнаваемой музыкой, группа превратилась во что-то очень странное, когда в 2015 году начала проводить так называемые «летние лагеря» Camp Mars для своих поклонников. Почему странное, спросите вы? Потому как напоминают эти «лагеря» не летние каникулы (естественно, не бесплатные) в компании друзей и любимой группы, а собрания настоящего культа.





А началось это с ироничного комментария. В 2013 году журнал The New York Times Magazine взял интервью у Джареда Лето. Журнал отметил, что фанаты Thirty Seconds To Mars относятся к группе как к культу. Лето ответил, что воспринимает это как шутку. Впрочем, идея культа быстро превратилась в прекрасную возможность нажиться на своей аудитории. В августе 2019 года, во время очередного ретрита на острове Хорватии, Thirty Seconds To Mars написали в своем блоге: «Да, это культ». Это высказывание вызвало предсказуемое безумие в Интернете.



Как сообщила американская информационная медиа-компания KQED в сентябре 2019 года, фанаты группы «называют себя «Эшелон». Они представляют собой группу людей, полностью погруженных не только в музыку группы Thirty Seconds To Mars, но и в своеобразный вид любви к сообществу, окружающему группу». В Интернете можно найти достаточно видеоматериалов, показывающих чуть-ли не религиозное отношение поклонников к группе братьев Лето. На вышеупомянутых ретритах «Эшелон» с радостью облачается во все белое и поклоняется (да, именно так) Джареду Лето в образе, простите, Иисуса.



KQED далее отметили: «Как и многие культы, «Эшелон» поддерживает менталитет формата «мы против них» с помощью хэштега #YouWouldntUnderstand. Хештег часто повторяет сам Лето. Эта идея укрепляет преданность группе среди поклонников и сторонников деятельности братьев, когда группа подвергается любой степени критики».



Мероприятие Camp Mars, с 7 по 9 сентября 2019 года стоило 999 долларов за 2 ночи кемпинга на открытом воздухе, куда нужно было привезти свою собственную палатку и припасы. Так называемый отдых включал в себя дневные мероприятия на свежем воздухе - скалолазание и стрельбу из лука, и 2 концерта Thirty Seconds To Mars. Группа назвала их «Церковь Марса». Были также и более дорогие варианты совместного быта на территории лагеря. Единственным способом спать в пространстве, которое не используется совместно с незнакомцами была возможность заплатить 6 499 долларов за так называемый «VIP-опыт».





Все это кажется весьма странным. Еще в 2013 году Лето объявил: группа борется с алчностью и жадностью музыкальной индустрии. Он озвучил это в своем документальном фильме «Artifact», где был режиссером. Фильм разоблачал тайные процессы музыкальной индустрии. Независимо от того, начался ли весь культовый аспект вокруг группы Thirty Seconds To Mars как шутка или нет, что, безусловно, кажется серьезным, так это то, насколько Лето осознает преданность своих фанатов. Эта жажда преданности определенно сыграла свою роль в возникновении обвинений, с которыми знаменитость сталкивалась как до возникновения культа, так и после.



Индустрия обвинила Джареда Лето в сексуальных домогательствах и педофилии.



В мае 2018 года, в разгар движения #MeToo (движение в Америке разоблачающее насильников и абьюзеров), Дилан Спроус — брат-близнец Коула Спроуса (роль Зака Мартина в сериале канала Disney Channel «Всё Тип-Топ, или жизнь Зака и Коди») — в своем блоге обвинил Лето в отправке своеобразных личных сообщений чуть ли не каждой молодой модели в возрасте от 18 до 25 лет.



Режиссер киноленты «Стражи Галактики» Джеймс Ганн написал в ответ на публикацию Спроуса: «Так он начинает с 18 лет в Интернете?» Несмотря на то, что этот комментарий Ганна был удален, многим пользователям сети удалось сделать его скриншот.



Это был не первый раз, когда Ганн пытался рассказать о, скажем так, хищническом поведении Лето. Еще в июне 2015 года режиссер провел прямую трансляцию в видео-приложении Periscope. В ней он напрямую намекнул о привычках актера спать с несовершеннолетними девочками. К сожалению, найти это видео в сети не удалось.



Тогда же издание New York Post сообщило, что фронтмен Thirty Seconds To Mars Джаред Лето действительно преследовал подростков-моделей. «Он подходил ко всем девушкам в радиусе доступа и приглашал их на свои шоу», — сообщил газете анонимный источник. «Он рассылает им сообщения как маньяк. Лето постоянно переписывается с этими 16 и 17-летними девушками. Это действительно выглядит немного жутко».



Стоит отметить, что Джаред Лето – это человек, открыто проводивший соревнование, в котором призом для победителя была ночь, проведенная в его постели. Он также является лидером группы, которая, как известно, специально просит своих фанатов делать татуировки в их честь. Достаточно ли тревожными являются заявления Ганна и другие обвинения в адрес артиста, чтобы Лето столкнулся с их последствиями? Возможно. Пока о предполагаемых последствиях для Лето толком ничего не известно, даже после того, как в сети появилось тревожное количество обвинений в адрес артиста. Некоторые из них были сделаны задолго до 2018 года и сегодняшнего дня.



Поклонники и свидетельства.



В июле 2015 года автор публикаций о поп-культуре для сайта медиа-критики, Contemptor Эванджелин Ван Хаутен произвела фурор своей статьей «Другой Косби? Напоминание о том, что несколько женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах». В нем журналистка собрала несколько встречных обвинений в сексуальных домогательствах от поклонников (логично, что уже бывших) группы Thirty Seconds To Mars.



Несколько жертв рассказали, что занимались сексом с Лето в возрасте 15 лет, и некоторые из них утверждали, что певец действовал без их согласия и продолжал свои действия, даже когда его просили остановиться. В одном свидетельстве говорилось: «Он очень настойчиво принуждал меня к половым актам с ним, он был довольно сильным и грубым. Однажды он был очень груб. Я сказал ему, что мне больно, но он не остановился — он никогда ничего не делал медленно или для моего удовольствия… Он никогда не спрашивал меня, в порядке ли я и допустимо ли для меня то, что он хочет делать. Он не тот человек, которого в такой ситуации заботило бы подобное».



50-летний актер никогда не пытался отвечать на эти обвинения, и, будем честными, никогда не казалось, что он действительно может делать подобное. Тем более, что почти никто даже и не пытался пролить свет на его предполагаемое поведение секс-хищника. Если вдруг вам станет интересно, сколько именно жертв обвиняет Лето в насилии, то тема на ресурсе Reddit, основанная на упомянутой выше статье, содержит еще много шокирующих откровений от пострадавших и свидетелей.



В 2014 году в печатном выпуске журнала Star Magazine было опубликовано интервью с бывшей звездой фильмов для взрослых Вики Мари Тейлор, в котором утверждалось, что, когда Лето встречался с американской актрисой Кэмерон Диаз, то после концертов «Thirty Seconds To Mars» в один из апрельских вечеров 2002 года Тейлор и еще 3 стриптизерши были приглашены на вечеринку.



«Я и другие девушки разделись до бикини и тусовались с Джаредом и группой за кулисами», — рассказала Тейлор журналу Star. «Через некоторое время Джаред пригласил меня в свой гастрольный автобус. Его брат, Шеннон, барабанщик группы, уже был там, и мы трое были там одни. Я исполнила Джареду приватный танец, который продлился всего минуту. Потом он попросил меня сделать то же самое для его брата, который сидел на диване. Когда я начала танцевать для Шеннон, Джаред внезапно схватил меня за горло сзади и сказал: «Я могу достичь чистого сексуального удовольствия за 30 секунд, просто глядя тебе в глаза». Очевидно, это была не самая адекватная ситуация».



После, по словам Тейлор, Лето снова сел в автобусе и десять минут смотрел, как Тейлор танцует для его брата, пока роади (дорожный менеджер – авт.) не объявил, что им пора уезжать на следующий концерт.



Интернет является домом для многих (многих и многих) сообщений о том, что Лето якобы изнасиловал множество молодых людей (иногда несовершеннолетних). Однако некоторые интернет-пользователи предполагают, что такие онлайн-обвинения не следует воспринимать всерьез из-за того, что в реальности они никогда не перерастали в дела о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Многие считают, что это очень глупый и неосведомленный взгляд на ситуацию.



Другие считают, что сегодня предполагаемым жертвам еще труднее заявить о себе из-за боязни, что им не поверят. В случае официальных обвинений в суде им придется столкнуться с Лето и его, по слухам, непобедимой и невидимой командой адвокатов. Почти 90% жертв сексуального насилия никогда не обратятся в полицию.



Каково мнение общественности? Противники Лето считают, что дело не только в том, что жертвы обеспокоены тем, что люди им не поверят. Они также обеспокоены тем, что столкнутся с ужасными последствиями для себя за то, что расскажут свою историю. Это может затронуть их лично, профессионально и стать причиной мести от самого предполагаемого преступника. Особенно, если они продолжат сообщать о насилии и заинтересуют этим правоохранительные органы. Видя, насколько опытен Лето в опустошении карманов своих поклонников, нетрудно представить себе множество вариантов развития событий, если ему потребуется заставить замолчать свои жертвы. Подобное мнение озвучило уже несколько западных изданий.



Может ли подобная информация быть тщательно спланированной кампанией против Джареда Лето, направленной по каким-то причинам против него? Вполне возможно. Впрочем, отрицать странность культа имени его группы все же не стоит. Время покажет, получит ли эта история дальнейшее развитие или останется тенью на успешной карьере Джареда Лето.