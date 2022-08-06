Вместо Александра Маслякова КВН будет вести Дмитрий Хрусталев

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6 августа 2022, 09:35 Источник: Свободная пресса

Дмитрий Хрусталев, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Вместо бессменного ведущего программы Клуба Весёлых и Находчивых Александра Маслякова телепередачу будет вести Дмитрий Хрусталев. Имя возможного нового ведущего КВН обсуждалось несколько месяцев.

Так Масляков не смог прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам. Игру-встречу выпускников КВН провёл один из самых известных выпускников КВН, шоумен и телеведущий Валдис Пельш.

Среди преемников Маслякова называли Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша и Вадима Галыгина. Но, как стало известно, КВН станет вести Дмитрий Хрусталев, - сообщает "Свободная пресса". Впервые Хрусталев примерит на себя эту роль в субботу, 6 августа.

О состоянии здоровья Александра Маслякова, проводившего программы КВН десятки лет, подробностей нет. Но, вероятно, он больше не может ездить с гастролями по всей стране. Масляков выступил за назначение достойного сменщика.

Дмитрий Хрусталев был соведущим Ивана Урганта на Первом канале. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал Константина Эрнста уволить Урганта с канала.