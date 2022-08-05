Депутат Госдумы Кузнецов призвал Эрнста уволить Урганта с Первого канала, в ответ телеведущий вспомнил песню «Фантазер»

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5 августа 2022, 18:53 Источник: ТАСС

Иван Ургант, фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой разорвать контракт с телеведущим Иваном Ургантом. Ургант отреагировал на призыв парламентария, написал пост в своем Telegram-канале и вспомнил песню "Фантазер".

В Госдуме в среду прошло заседание круглого стола на тему "Группа расследования антигосударственной деятельности (ГРАД) в культуре". Кузнецов сообщил об обращении к Эрнсту с просьбой рассказать, что Первый канал связывает с Ургантом.

В ответ телеведущий предложил принять этой группе в качестве гимна песню "Фантазер".

По словам Урганта, он внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания "Группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры" и считает появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.

Дмитрий Кузнецов ранее обращался к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы "Би-2".