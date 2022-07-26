Российской группе «Руки вверх!» на 5 лет запретили въезд в Эстонию

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26 июля 2022, 19:48 Источник: РИА Новости

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российской группе «Руки вверх!» на пять лет запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В сообщении приводятся слова главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу, который назвал правильным отказ группе во въезде со стороны МВД Эстонии.

«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы «Руки вверх» является единственно правильным» - заявил Рейнсалу, назвав действия России в Украине совершенно неприемлемыми и создающими угрозу безопасности Эстонии и всей Европе.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан запретил въезд в страну российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну.