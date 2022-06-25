Власти Казахстана запретили въезд в страну Тиграну Кеосаяну

Казахстан внес российского кинорежиссера Тиграна Кеосаяна в список нежелательных персон, для которых въезд в страну запрещен. Об этом сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника агентства, о включении в этот список публично не сообщается в соответствии с действующими правилами. Неизвестна также дата и причина попадания режиссера в «черный список», в котором состоят, в частности, террористы.
Предполагается, что причиной запрета на въезд могла стать передача Кеосаяна, в которой он критиковал позицию Казахстана по отношению к Украине и решение его властей не проводить в этом году парад Победы.
Комментируя ситуацию, режиссер предположил, что «задел очень больную точку».
«Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан, в мой родной, советский», - написал Кеосаян в своих соцсетях.