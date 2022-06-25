Власти Казахстана запретили въезд в страну Тиграну Кеосаяну

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25 июня 2022, 20:45 Источник: КазТАГ

Тигран Кеосаян. Фото: Evgeny Philippov/globallook.com

Казахстан внес российского кинорежиссера Тиграна Кеосаяна в список нежелательных персон, для которых въезд в страну запрещен. Об этом сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, о включении в этот список публично не сообщается в соответствии с действующими правилами. Неизвестна также дата и причина попадания режиссера в «черный список», в котором состоят, в частности, террористы.

Предполагается, что причиной запрета на въезд могла стать передача Кеосаяна, в которой он критиковал позицию Казахстана по отношению к Украине и решение его властей не проводить в этом году парад Победы.

Комментируя ситуацию, режиссер предположил, что «задел очень больную точку».

«Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан, в мой родной, советский», - написал Кеосаян в своих соцсетях.