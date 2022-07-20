Бари Алибасов-младший заявил, что отец запретил ему говорить с журналистами о группе «На-на»

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20 июля 2022, 11:40 Источник: teleprogramma.pro

Бари Алибасов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Сын продюсера популярной группы "На-на" Бари Алибасова в рамках разговора с представителями СМИ в среду, 20 июля, заявил, что отец строго-настрого запретил ему говорить о музыкальном коллективе.

По словам Бари Алибасова-младшего, последний раз, когда он что-то рассказал журналистам о группе "На-на", отец высек его старым ремнем с пряжкой. После этого, у них с папой был крайне серьезный разговор.

Сын продюсера рассказал сотрудникам портала teleprogramma.pro, что Бари Алибасов заявил, что речь идет исключительно о его музыкальном коллективе, который создал лично он. "Пускай журналисты звонят мне", – заключил Алибасов-старший.