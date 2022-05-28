Сын музыканта Бари Алибасова не был приглашён на свадьбу отца с украинской беженкой

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28 мая 2022, 08:16 Источник: teleprogramma.pro

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look, globallookpress.com

Сын исполнителя Бари Алибасова заявил, что не был приглашён на свадьбу к отцу и не знает никаких подробностей. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Бари Алибасов-младший рассказал изданию, что новость о свадьбе отца с «украинской беженкой Леночкой» вполне может быть правдой. Однако сам он не в курсе подробностей, так как на торжество его не приглашали.

«Это вполне может быть правдой. У отца есть помощница Леночка. Эта та женщина, которая его выходила. Они мне ничего не сообщали, хотя я думал, что были бы должны», — заявил сын продюсера группы «На-на».

Бари Алибасов — это советский и российский музыкант, руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на». На данный момент исполнителю 74 года, а предполагаемый новый брак для него — седьмой.