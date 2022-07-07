Балерина Волочкова сообщила, что ее новому поклоннику 26 лет

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7 июля 2022, 10:53 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг рассказала о своем новом поклоннике Хане, а также сообщила, что ему 26 лет.

Анастасия Волочкова заявила, что ее новый друг является уроженцем Дагестана. По словам артистки, в ее жизни были и более молодые мужчины. Балерина уточнила, что поклонники никогда от нее не уходят, а если это и происходит, то вскоре возвращаются, поскольку с другими женщинами им не о чем говорить.

Волочкова в беседе с teleprogramma.pro уточнила, что очень рада знакомству с Ханом, а также назвала его удивительным человеком.