Волочкова заявила, что ни один ее экс-возлюбленный не может выстроить новые отношения

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9 февраля 2022, 17:06 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в среду, 9 февраля, сообщила журналистам, что бывший возлюбленный по имени Олег вернулся к ней, поскольку она оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины.

Артистка отметила, что даже после расставания с Олегом, которое произошло в мае прошлого года, они продолжают общаться. Именно этим Анастасия Волочкова объяснила публикацию снимка с экс-возлюбленным на своей страничке в соцсети.

Балерина в беседе с teleprogramma.pro заявила, что она яркая женщина и "ураган по жизни", поэтому ни один мужчина после встречи с ней не может выстраивать новые отношения.