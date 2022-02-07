Волочкова после слов Голубкиной о распущенности обвинила окружающих в пиаре на ее имени

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7 февраля 2022, 22:43 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, фото: Иван Макеев/Global Look Press

Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что все хотят пропиариться на ее имени, даже незнакомые люди. Так танцовщица отреагировала на слова актрисы Марии Голубкиной о распущенности, из-за которой все ее проблемы в жизни.

Волочкова заявила, что не понимает, кто такая Голубкина.

«Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара»,- высказала светская львица в беседе с порталом teleprogramma.pro.

По словам балерины, если выйти на улицу и спросить, кто такая Мария Голубкина, мало кто ответит.

«А кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти»,- продолжила артистка.

Она добавила, что в ее жизни происходят расставания и встречи с мужчинами, спектакли, а к ней все лезут «недолюбленные тети». Волочкова «извинилась» за «успех, красоту и любовь со стороны поклонников».