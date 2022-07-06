Из-за разрыва с певицей Шакирой Пике потерял 5 миллионов подписчиков

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6 июля 2022, 08:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sport-express.ru

Всемирно известная певица Шакира и легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике завершили свои 12-летние отношения. Пара в браке так и не была, но их расставание прошло очень тяжело. На сегодня оба бывших партнёра готовятся к судебному процессу из-за вопросов опекунства детей – Милана и Саши. Шакира настроена очень решительно. В СМИ говорят, что она готова превратить жизнь Пике в настоящий ад.

Репутация Пике шатается, но пока что не «рухнула в пропасть». Тем не менее, из-за разрыва с 45-летней певицей Жерар Пике уже потерял 5 миллионов подписчиков. В соцсетях от него отписалось действительно много людей. В интернете по Пике прокатывается целая волна агрессивного хейта. А Шакира продолжает собирать компроматы. Она считает, что футболист виновен практически «во всех грехах».

Однако фактами все разговоры об измене пока не подтвердились. Слухи о связях Жерара с мамой одноклубника по «Барсе» Гави оказались ложью. Обсуждение о переписке с моделью Сьюзи Кортез не получило продолжения после её интервью. И всё же источник El Periodico утверждает, что девушка, с которой Пике изменял Шакире, учится в университете и работает в сфере организации мероприятий. Её личность пока не раскрывается, но известно, что футболист уже появлялся с ней на публике.