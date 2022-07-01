Поклонники Юрия Шатунова думают, что у певца должен быть самый красивый и светлый памятник высотой до небес

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 июля 2022, 16:31

фото: vk.com/shatunovyuriy

Поклонники бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова думают, что у легендарного певца на могиле должен быть "самый красивый и светлый памятник высотой до небес".

Юра Шатунов скоропостижно умер 23 июня. Никто в страшном сне не мог представить, что певец уйдет из жизни так рано. Ему было всего 48 лет.

Поклонники признаются в соцсетях, что вот уже несколько дней нет их кумира, а им не верится в это. "Не верится до сих пор.... И не хочется прощаться...", - написал Алексей Любушкин в паблике "Юрий Шатунов" в соцсети ВКонтакте. Лиля Рахматуллина пишет: "Я каждый день реву", Светлана Силантьева призналась: "Тоже рыдаю каждый день".

Подписчица Ирина Утяганова обратилась к диктору певца Аркадию Кудряшову с просьбой организовать концерт памяти Юры. "Пусть он поет не со сцены, а с экрана, а в перерывах между песнями - интересные моменты интервью. Она уверена, что людей придет много. "А на эти деньги - памятник: самый лучший - самому лучшему и написать: народному от народа".

"Может быть кто то из близких друзей откроет сбор пожертвований на памятник. У Юры должен быть самый красивый, светлый памятник, высотой до небес. Думаю никто не останется в стороне. Каждый захочет оставить частичку себя в память об этом светлом человеке", - написала Ольга Алексеева.

После прощания тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Другую часть вдова Шатунова увезет в Германию. Так говорил Светлане Юра.

Место на кладбище выкупил Игорь Крутой за три миллиона рублей.