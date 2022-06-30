Джонни Депп и Эмбер Хёрд: скандальный суд

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30 июня 2022, 18:53 Гаянэ Андрян

Фото: Джонни Депп и Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд и Джонни Депп, 3 февраля 2015 года, сыграли свадьбу на личном острове актера на Багамах. Однако счастливый брак продлился недолго.

Эмбер Хёрд обвиняла Деппа в побоях, изнасиловании и изменах. Актер не раз называл обвинения бывшей жены клеветой и подчеркивал, что никогда не поднимал руку на женщину. Он отмечал, что у Хёрд часто проявлялись суицидальные наклонности. Во время ссор она якобы заявляла, что не сможет существовать без актера и угрожала покончить жизнь самоубийством, когда артист, пытаясь избежать конфликта, уходил от нее. Бывшие охранники звезды Малкольм Коннолли и Шон Бетт поддержали Джонни и рассказали, что Хёрд сама применяла насилие по отношению к бывшему мужу. Они рассказали, что видели на лице Деппа следы побоев, в то время как у артистки никогда не было никаких ран и синяков.



В мае закончился один из самых скандальных звездных судов за последнее время. Суд Фэрфакса признал Эмбер Хёрд виновной в деле против Джонни Деппа и обязал ее выплатить актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Однако вскоре западные таблоиды сообщили, что у актрисы серьезные проблемы с финансами, поэтому Эмбер не может выплатить заявленную судом сумму.



Недавно стало известно, что актриса планирует добиться уменьшения денежной компенсации, которую суд обязал ее выплатить бывшему мужу, а теперь выяснилось, что звезда «Аквамена» вскоре может начать дорогостоящий апелляционный процесс.