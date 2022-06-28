Дети Юрия Шатунова написали в соцсетях: «Прощай, папа»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июня 2022, 19:51 Источник: СтарХит

Юрий Шатунов, фото: vk.com/shatunovyuriy

Супруга Юрия Шатунова Светлана и их дети Деннис и Эстелла прилетели на похороны главы семейства из Германии. Легендарный певец, бывший солист группы "Ласковый май" гастролировал по России, собирался по окончании вернуться к семье.

Вечером 22 июня артист встречался с друзьями в Подмосковье, у него случился сердечный приступ, он пожаловался на боль в груди. Друзья вызвали медиков. В ночь на 23 июня популярный певец умер. Обширный инфаркт.

Директор певца Аркадий Кудряшов сообщил, что семья Юры Шатунова, узнав о беде, сразу вылетела в Москву. Позже Кудряшов рассказал о плохом самочувствии Светланы Шатуновой, она так тяжело восприняла сообщение об уходе мужа, ей стало плохо. Близкие тревожились за ее здоровье.

Прощание с Юрой Шатуновым проходило два дня. Первый день - прощание организовали для поклонников певца.

На второй день собрались только самые близкие люди.

15-летний Деннис и 9-летняя Эстелла написали в соцсетях: "Прощай, папа".

Юрий Шатунов похоронен на Троекуровском кладбище 28 июня. Часть праха вдова отвезет в Германию. Так завещал солист "Ласкового мая".

Шатунов очень любил Светлану и своих детей.