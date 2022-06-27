Семья Юрия Шатунова опубликовала официальное заявление о том, что не имеет претензий к врачам

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27 июня 2022, 15:15 Источник: Telegram

Юрий Шатунов. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Семья певца Юрия Шатунова, который скончался 23 мая в возрасте 48 лет, официально заявила, что не имеет никаких претензий к врачам и сотрудникам «скорой помощи», которые не смогли его спасти. Соответствующее заявление размещено в понедельник в телеграм-канале солиста «Ласкового мая».

«Внимание! Официальное обращение семьи и близких Юрия Шатунова. Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт. Ему стало плохо за столом во время ужина с друзьями. До больницы Юрий довезти живым не удалось — его сердце остановилось. Позже некоторые СМИ написали, что диспетчер «скорой» отказался направить к музыканту бригаду, однако позже в Московской областной станции скорой медицинской помощи эту информацию опровергли.