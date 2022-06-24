Представитель Шатунова Кудряшов заявил об отсутствии претензий к скорой помощи и врачам

Аргументы Недели → Культура 13+

24 июня 2022, 18:48 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Представитель ушедшего из жизни певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в пятницу, 24 июня, заявил об отсутствии каких-либо претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти артиста.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти знаменитого артиста стал обширный инфаркт. В СМИ впоследствии появились данные о том, что диспетчер отказался направить к музыканту бригаду, однако позже в Московской областной станции скорой медицинской помощи эту информацию опровергли, отметив, что друзья певца сами решили везти его в больницу, а после поступления звонка в "скорую" бригада была на месте через три минуты.

Аркадий Кудряшов подчеркнул, что близкие Юрия Шатунова не имеют никаких претензий ни к скорой помощи, ни к врачам.