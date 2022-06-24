Кудряшов: супруга Юрия Шатунова тяжело переживает смерть мужа, на прощании ее не будет

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24 июня 2022, 10:36 Источник: Тeleprogramma.pro

автор фото Оксана Денисов, vk.com/shatunovyuriy

Близкие боятся за здоровье супруги солиста группы "Ласковый мая" Юрия Шатунова Светланы, которая тяжело переживает скоропостижную смерть мужа. Семья легендарного певца - жена, сын и дочь - живет в Германии. Вчера сообщалось, что они вылетели в Москву.

Юре Шатунову стало плохо вечером 22 июня. Он был в подмосковном доме с друзьями, в том числе со своим директором Аркадием Кудряшовым. Друзьям вызвали скорую. Но бригада скорой помощи не выехала на вызов к певц, и в результате было потеряно 40 минут. Сердце Юры Шатунова разорвалось - инфаркт. Он умер в ночь на 23 июня. Шатунову было только 48 лет.

Кудряшов говорит, что скоропостижная смерть Юрия стала тяжелым ударом для Светланы. Вдова сейчас находится не в России, все вопросы, связанные с организацией прощания и похорон Шатунова, решаются через ее представителей.

Близкие женщины говорят, что она находится в подавленном состоянии, и не сможет присутствовать на публичном прощании с мужем, которое намечено на 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Аркадий Кудряшов сказал, что Светланы не будет на публичном прощании. "Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за ее здоровье", - пояснил он.

Близкие люди Шатунова говорят, что он очень любил свою жену и берег.

Прощание с Юрием Шатуновым состоится в воскресенье, 26 июня, с 10:00 до 15:00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища (улица Рябиновая, владение 24).