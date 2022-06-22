Юлия Савичева высказалась об уходе Пьера Нарцисса: очень грустно и очень жаль, прощай, Шоколадный заяц

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 июня 2022, 17:31 Источник: Тeleprogramma.pro

Пьер Нарцисс, фото из соцсетей певца

Певица Юлия Савичева, узнав об уходе из жизни артиста Пьера Нарцисса, написала в своем Telegram-канале: "Очень грустно и очень жаль. Прощай, Пьер, прощай, Шоколадный заяц". Артистка выразила соболезнования родным и близким, поклонникам коллеги, которого не стало на 45 году жизни.

Юлия Савичева и Пьер Нарцисс были выпускниками второй "Фабрики звезд". Певице есть что вспомнить о Пьере, исполнившем когда-то песню со словами "я шоколадный заяц" и ставшим знаменитым, - отмечает портал Тeleprogramma.pro.

"Господи, как жаль. Столько забавных и смешных историй связано с Пьером во времена туров «Фабрики»", - вспомнила певица и рассказала, что Пьер "был ведущим этих концертов, и это было феерично — энергии вагон и тележка шуток-экспромтов".

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс мечтал стать известным футболистом, но выбрал музыку. Он рос в семье бизнесменов. В юности прекрасно владел саксофоном, играл в музыкальных группах, выступал на вечеринках. В Россию приехал, так как в городе Егорьевске в Подмосковье жила его сестра. Пьер думал потом перебраться во Францию. Но его пригласили сняться в фильме "Сибирский цирюльник". Музыкант не смог отказаться от возможности сняться в кино.

Он учился на журналиста, подрабатывая вокалистом в казино и ночных клубах. Работал ведущим на радио. А настоящая слава пришла к нему после участия в проекте "Фабрика звезд".

"Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет", - написала дочь музыканта Пьера Нарцисса.