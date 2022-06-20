Делегация Челябинской области намерена посетить Республику Алжир

Аргументы Недели. Челябинск → Шоу-бизнес 13+

20 июня 2022, 13:39 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южный Урал планирует укрепить бизнес-партнерство с Африкой.

Увеличение товарооборота с Африкой – перспективное направление для Челябинской области. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук на региональной площадке «Объясняем.рф». Он отметил, что у Южного Урала уже есть договорные отношения с двумя станами: Египтом и Южноафриканской республикой. На ближайшее время намечен визит представителей Челябинской области в Республику Алжир, его цель – усиление бизнес-партнерства.

Ранее тема взаимодействия России и стран Африки звучала на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Как отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сотрудничество страны и континента в сферах продовольствия и недропользования имеет большой потенциал. Основными импортерами российского продовольствия выступают Турция, Казахстан и Египет.