Мошенник обманул Рудковскую и Плющенко на 31 миллион рублей

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24 мая 2022, 14:55 Источник: Telegram

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бизнесвумен, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала на своей страничке в Telegram, что их семья из-за действий мошенников потеряла 31 миллион рублей.

Яна Рудковская призвала подписчиков не давать наличные деньги малознакомым строителям. По словам продюсера, мошенник выманил у них с Евгением Плющенко 31 миллион рублей, воспользовавшись ситуацией, связанной со спецоперацией РФ на Украине. Строитель отметил, что ему требуются средства на материалы, а банки "плохо работают". Известно, что злоумышленник не предоставил звездной семье ни одного документа.

Рудковская подчеркнула, что написала заявление в полицию по факту мошенничества в особо крупных размерах.