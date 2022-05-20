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Аргументы Недели Общество 13+

Житель Москвы передал мошеннику $84 тыс. за трудоустройство в Администрацию президента

, 14:29 Источник: rbc.ru

Житель Москвы передал мошеннику $84 тыс. за трудоустройство в Администрацию президента
Фото: pixabay.com

По данным Следственного комитета (СК), мужчина, который представился помощником начальника государственно-правового управления Администрации президента, предлагал москвичу за взятку пост в ведомстве. Тот, в свою очередь, передал лжечиновнику $84 тыс.

«История с передачей взятки произошла еще в июле 2020 года, но обращение от пострадавшего соискателя на должность в Администрации президента поступило только сейчас», — рассказал источник РБК.

В материалах проверки СК сообщается, что в реальности подозреваемый не мог оказать содействие в трудоустройстве в ведомство, поскольку не являлся должностным лицом.

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