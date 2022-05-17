Александр Гордон обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе

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17 мая 2022, 19:22 Источник: woman.ru

фото: pixabay.com

Телеведущий Александр Гордон не только расписался в ЗАГСе с арфисткой Софией Каландадзе, но и обвенчался. Гордону - 58 лет. Его избраннице - 20. Телеведущий женился пятый раз, арфистка - второй.

Они познакомились, когда Александр Гордон в 2018 году развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой, родившей в браке двоих сыновей. Телеведущий и актриса прожили вместе шесть лет. По слухам, развелись из-за разницы в возрасте.

Гордон вместе с 16-летней Софией участвовал в фестивале в Елабуге. Он читал сонеты, девушка ему аккомпанировала.

До замужества с Гордоном девушка успела выйти замуж первый раз. Поэтому она смело говорит, что у нее есть опыт семейной жизни.

Вероятно, ни несколько браков, ни 38-летняя разница в возрасте Софию не смущают. А вот родственники волновались и переживали. Старшие сестры Каландадзе рассказали «СтарХиту», что у них было много сомнений по поводу разницы в возрасте возлюбленных, некоторые родственники не могли с этим смириться. Родные Софии вспомнили, что любви все возрасты покорны, успокоились и поняли все нормально, и если Соня будет счастлива, то они только за.

Гордон и Каландадзе тайно обвенчались в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре. А расписались они в московском ЗАГСе несколько месяцев назад. София Каландадзе — племянница пианиста Бориса Березовского. Она увлеклась музыкой в раннем детстве. Сейчас она студентка Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

София Каландадзе является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.