Съемки фильма «Тайна амулета» с участием Ирины Пеговой проходили в Крыму на базе по изучению шторма

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16 мая 2022, 18:53 Источник: Тeleprogramma.pro

https://vk.com/club_irinapegova

Съемки фильма «Тайна амулета» с участием актрисы Ирины Пеговой проходили в Крыму на заброшенной базе по изучению шторма. Роль славянского бога Сварога, который на земле стал изобретателем, сыграл актер Александр Пацевич.

В одном из эпизодов героям Пацевича и Пеговой пришлось летать. По сюжету фильма герои как будто падают с камня, ныряют в воду и вылетают из нее. Пацевич рассказал, что на съемках у них была альпинистская страховка, один из съемочных дней они в с Ириной в тяжелых костюмах летали с помощью крана. Приходилось буквально зависать над водой. К счастью, обошлось без происшествий».

Пегова сыграла странную женщину Ладу, живущую с мечтой о неземной любви. Героиня фильма почти каждый день выходит на берег моря в красивых нарядах и вглядывалась в небо с надеждой, что там появится ее судьба.

Фильм «Тайна амулета» режиссера Елены Бычковой напоминает знаменитую «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца, только в нем все происходит наоборот. 12 мая кинофильм вышел в прокат.