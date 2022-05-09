В Париже Рената Литвинова ездит на уроки французского в метро

Актриса театра и кино, сценарист, режиссер Рената Литвинова, которая с недавнего времени живет в Париже поделилась планами выучить французский язык. На уроки французского Литвинова ездит в метро.
Знаменитость в своем Telegram-канале опубликовала фото из парижского метро и написала: "Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского - начала учить...". Рената Литвинова отметила, что все ее уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами. "...даже по-русски - мелодика языка!", - добавила актриса.
Месяц назад Литвинова писала, что дома в Москве ее ждет мать.