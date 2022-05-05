Симоньян: Киркоров не оскорбил мою страну и мою армию

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5 мая 2022, 11:21 Источник: Тeleprogramma.pro

Маргарита Симоньян, фото: vk.com/m_s_simonyan

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на выступление певца Филиппа Киркорова, заступившегося за супругов шоумена Максима Галкина и артистку Аллу Пугачеву. Киркоров был возмущен высказыванием Маргариты Симоньян о личной жизни Галкина.

Журналистка назвала супруга Примадонны «геем, который женился на престарелой женщине». Симоньян возмутило, что Галкин, покинув Россию в период спецоперации, из-за границы ругает и критикует действия властей и российской армии.

Но отвечать Филиппу Бедровичу Маргарита Симоньян не стала, объяснив, что отвечает «тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию», - сообщает Тeleprogramma.pro.

Она отметила, что Киркоров этого пока не делает — это просто частные личные препирательства. «А частные личные препирательства — не моя тема» — написала главред RT в своем Telegram-канале.

Певец Филипп Киркоров на днях обратился к Маргарите Симоньян и сказал, что публичные люди должны сейчас объединять людей.