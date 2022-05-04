Киркоров: никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было

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4 мая 2022, 13:06 Источник: Тeleprogramma.pro

Филипп Киркоров, фото: vk.com/official_kirkorov

Певец Филипп Киркоров на днях обратился к главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, которая обвинила шоумена Максима Галкина, женатого на Алле Пугачевой, в лицемерии и нетрадиционной ориентации.

"Публичные люди должны сейчас объединять людей", - считает Киркоров. Подписчики в соцесетях начали критиковать ариста.

Киркоров отметил, что его слова были восприняты не так, как он хотел. Короля российской эстрады обидела критика некоторых людей его точки зрения, - сообщает Теleprogramma.pro.

По признанию Филиппа Бедросовича, он в ужасе от того, что его слова «не услышали», и «вторят зомбировано, что он не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция». «Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было», — заявил Киркоров. Певец, отметивший 30 апреля 55 лет, подчеркнул, что он — человек чести и никогда не отступится от своих принципов и друзей.

Маргарита Симоньян возмущена высказываниями Максима Галкина, которые он делает, находясь в Израиле, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Журналистка высказала все, что думает об этом человеке.