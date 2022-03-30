Baza: Елена Малышева закрыла свою программу «Жить здорово!» на Первом канале

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30 марта 2022, 15:41 Источник: Telegram

Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Телеграм-канал Baza сообщил о том, что ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева во вторник распустила команду, которая работала над выпусками программы. В качестве причины называется изменение сетки вещания.

Как пишет телеграм-канал, 29 марта Малышева сообщила сотрудникам, что программа не будет выходить до сентября, но и после этого, скорее всего, не вернется в эфир. Причину закрытия Малышева объяснила изменением сетки вещания: после начала военной спецоперации РФ в Украине на государственных каналах сократилось число развлекательных программ, большую часть времени стало занимать информационное вещание.

Программа «Жить здорово!» выходила на Первом канале с августа 2010 года.