«Этот вирус - это чудо чудесное», Елена Малышева объяснила, что назвала COVID-19 чудом потому, что умирают только старики

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева объяснила свои слова о том, что коронавирус – это безусловное чудо. Ведущая шоу «Жить здорово!» считает COVID-19 «чудом чудесным» потому , что он убивает пожилых людей, а детей обходит стороной. По мнению Малышевой, такая избирательность хороша для популяции.

«Я считаю, что этот вирус — чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет — спросите у любого врача, это именно так», — говорила она в прямом эфире Instagram.

Высказывание 59-летней Малышевой некоторым показалось циничным. Однако сама телеведущая уверяет, что ее не верно поняли, и поспешила разъяснить свою позицию. «По коронавирусу сегодня есть большая статистика, — уточняла звезда. — Она накоплена в процессе этой эпидемической вспышки в Китае, в Италии и в Америке. Потому что в этих странах действительно возникли абсолютно очевидные вспышки. Так вот, статистические данные этих стран говорят о следующем: до 10 лет практически нулевая детская смертность — это данные китайцев, они опубликованы. Второе — данные американцев: нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо».

«Горько, что болеют люди старшего возраста. Но если бы, упаси Бог, сейчас болели и умирали дети, это было бы настоящей трагедией», — оправдалась теледоктор.