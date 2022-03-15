Яна Рудковская, которую обвинили в бегстве из России, заявила, что не покидала страну

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 марта 2022, 14:58 Источник: teleprogramma.pro

Яна Рудковская, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения украинского музыканта Макса Барских в том, что она вместе с супругом Евгением Плющенко уехала из России.

В качестве доказательства Рудковская опубликовала видео празднования 8 Марта у себя дома в кругу близких людей.

«Мы не только не покидали Россию с моим мужем, но даже садились за стол в канун женского праздника, украшенный российской символикой! И да, я горжусь, что я русская, Макс! Я уже писала, что я против русофобии, которую пропагандируешь ты, как и любой в принципе дискриминации! Ты понял о чем я, правда?» - написала Рудковская в своем Telegram.

При этом сама Рудковская ранее заявила, что Барских эмигрировал из Украины в Израиль или Арабские Эмираты.