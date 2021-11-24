Стас Садальский про Яну Рудковскую в платье за 40 тысяч евро: «Кто эта несчастная женщина - чудо в перьях»

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24 ноября 2021, 20:27

Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский обратил внимание на продюсера Яну Рудковскую облачённую в платье, которое она взяла в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. Рудковская нарядилась в платье на мероприятие, которое проходило в театре Новая Опера.

Она похвалилась, что платье стоит около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей). Садальскй назвал Рудковскую "чудо в перьях".

"Скажите мне, КТО эта несчастная женщина с короной, что, не отражается в зеркалах и купившая в Париже нелепую ВАМПУКУ в рюшах⁉️... Кто сказал этой женщине, что ее стиль - стазы, рюши и перья?" - написал Садальский в Инстаграм.

"У нас не курятник все-таки. А полное впечатление, что несушку облили марганцовкой, и она возмущенно кудахчет", - высказался актер о продюсере в новом платье.

"Неужели нельзя пойти в магазин и купить себе платье, или заказать его у какой-нибудь швеи? К чему эти потуги на Скарлетт О’Хару, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом все-таки, в магазинах все есть", - полагает Стас Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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