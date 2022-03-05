Telegram-каналы пишут, что Алла Пугачёва с детьми Лизой и Гарри улетела из России

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 марта 2022, 18:06

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

О том, что знаменитая певица, народная артистка СССР Алла Пугачёва вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным, их сыном Гарри и дочерью Лизой улетели из России, в субботу со ссылками на сообщения Telegram-канала "НеМалахов" написали несколько СМИ.

"НеМалахов" со ссылкой на очевидца раскрыл, что Пугачёву с детьми видели в аэропорту "Внуково 3" в феврале. Якобы звёздное семейство улетало из Москвы на частном самолёте.

Никаких подтверждений из официальных источников нет.

Концертный директор Примадонны Елена Чупракова заявила, что не знает актуальных сведений о том, где сейчас находится Алла Борисовна, сообщает сайт Дни.ру. Закадычная подруга Пугачёвой Алина Редель на вопрос о выезде семьи певицы из России объяснила, что она не может комментировать, поскольку на это не уполномочена.

Светская обозревательница Божена Рынска тоже написала в своем Telegram-канале, что Пугачёва появилась вместе с детьми в аэропорту "Внуково-3", что говорит о том, что улететь она могла на частном самолёте. Не секрет, что Алла Пугачёва летать боится.

Новости в Instagram Примадонны от 23 февраля. Певица разметила видео, как ее двойняшки в спортивном зале ползут по матам с макетами гранат, - сообщает "МК". "Будь готов! Всегда готов!", - прокомментировала знаменитая мать.

Максим Галкин два дня назад опубликовал в своем Instagram видео. Он посетовал, что в регионах начали отменять его концерты из-за высказанной точки зрения по специальной военной операции России на Украине.