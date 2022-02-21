Марина Федункив вспомнила о подзатыльнике Надежде Сысоевой из-за хамства

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21 февраля 2022, 11:32

Марина Федункив , фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Марина Федункив рассказала о драке с коллегой по шоу «Comedy Woman» Надеждой Сысоевой. Звезда сериала «Реальные пацаны» не смогла смириться с хамством и дала подзатыльник юмористке. Конфликт произошёл ранним утром в аэропорту.

Сысоева уже говорила, что Федункив на нее набросилась в аэропорту, когда вся команда опаздывала на рейс из-за бурной ночи знаменитости. После инцидента артистку отстранили от участия в шоу «Comedy Woman» на год. При этом Марина не жалеет о своем поступке, если бы ситуация повторилась, она поступила бы точно так же.

«Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила»,- поделилась юмористка в Youtube шоу «Сама Меньшова».

Федункив призналась, что драки – это плохо, но в силу вспыльчивого характера промолчать она не смогла. Она уточнила, что ушла из «Comedy Woman» не из-за Нади. Актрисе не нравился репертуар. Кроме того, знаменитость ни с кем не подружилась, поскольку работать в женском коллективе сложно.

Напомним, что в июле 2021 года Марина Федункив официально вышла замуж за молодого итальянского бизнесмена.