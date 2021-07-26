Марина Федункив оформила брак с 37-летним итальянцем в МФЦ

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 июля 2021, 18:24

vk.com/fedunkiv_m

Звезда шоу-бизнеса Марина Федункив официально вышла замуж за итальянского бизнесмена. Влюбленные оформили брак в МФЦ в Москве. 49-летняя комедийная актриса кино и телевидения, певица, получившая популярность по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу «Comedy Woman», только регистрацией отношений ограничиваться не собирается.

Влюблённое наметили свадьбу на конец лета, - сообщает Super.ru.

37-летний итальянец Стефано Маджи несколько лет живет и работает в России. Об отношения с этим мужчиной знали только самые близкие люди из окружения Марины Федункив.

Весной в интервью звезда «Реальных пацанов» признавалась, что пластику не делала, но ничего не исключает.

О личной жизни Марины Федункив известно, что она 13 лет была замужем за предпринимателем Михаилом, а до замужества у нее 10 лет были отношения с Сергеем Щелчковым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SUPER (@super.ru)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости