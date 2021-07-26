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Марина Федункив оформила брак с 37-летним итальянцем в МФЦ

, 18:24

Марина Федункив оформила брак с 37-летним итальянцем в МФЦ
vk.com/fedunkiv_m

Звезда шоу-бизнеса Марина Федункив официально вышла замуж за итальянского бизнесмена. Влюбленные оформили брак в МФЦ в Москве. 49-летняя комедийная актриса кино и телевидения, певица, получившая популярность по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу «Comedy Woman», только  регистрацией отношений ограничиваться не собирается.

Влюблённое наметили свадьбу на конец лета, - сообщает Super.ru.

37-летний итальянец Стефано Маджи несколько лет живет и работает в России. Об отношения с этим мужчиной знали только самые близкие люди из окружения Марины Федункив.

Весной в интервью звезда «Реальных пацанов» признавалась, что пластику не делала, но ничего не исключает.
О личной жизни Марины Федункив известно, что она 13 лет была замужем за предпринимателем Михаилом, а до замужества у нее 10 лет были отношения с Сергеем Щелчковым.

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