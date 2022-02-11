Актриса Мария Миронова рассказала, что называла Евгению Брик младшей сестрой

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11 февраля 2022, 13:19

Евгения Брик, фото: facebook.com/evgenia.brikkhirivskaya

Актриса театра и кино Мария Миронова рассказала, что называла свою коллегу Евгению Брик младшей сестрой. Евгения Брик ушла из жизни в 40 лет. 48-летняя Мария Миронова опубликовала в Инстаграм фото Жени и написала пост: "Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили… Красавица наидобрейшая… 40 лет…".

У Евгении Брик остались дочь Зоя, муж режиссер Валерий Тодоровский, мама, сестра. "Сил огромных родным и близким! Только сил, чтоб пережить такое горе", — написала Мария Миронова.

Евгения Брик умерла 10 февраля в США в Лос-Анджелесе. Причина смерти не называется. СМИ пишут - онкология.

Актриса Юлия Ауг рассказала, что о болезни Жени знали только самые близкие люди актрисы.

"Поэтому для многих ее смерть стала шоком", - пояснила Ауг в беседе с РИА Новости.

Актриса Евгения Брик, исполнившая роль Ани в фильме "Садовое кольцо", получила известность после выхода в прокат картины Валерия Тодоровского "Стиляги". Первая работа Брик в кино – медсестра в фильме "Интересные мужчины" (2001 года). В том же году она снялась в фильме "Северное сияние". Фильмы, в которых снялась супруга Тодоровского: "Марш Турецкого (3 сезон)", "Мужчины не плачут", "Тариф на любовь", "Бухта Филиппа", "Граф Монте-Негро", "Матрёшки", "Вызов-1", "Тиски", "Любовь как мотив", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель" и других.

Евгения Хиривская родилась в семье кандидата физико-математических наук в Москве. Брик - фамилия бабушки актрисы.

Евгения окончила в Москве школу с углублением иностранного языка. После окончания школы девушка, неожиданно для отца-физика, поступила в ГИТИС. Выпускницу вуза пригласили в театр "Современник". Евгения играла в спектаклях "Посвящается Ялте", "За закрытой дверью".