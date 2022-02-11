Юлия Снигирь потрясена новостью о смерти актрисы Евгении Брик: «Женя. Умный, добрый, яркий. Скорблю»

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11 февраля 2022, 11:39 Источник: Тeleprogramma.pro

Евгения Брик, фото из соцсети Фейсбук

Актриса Юлия Снигирь одна из первых актрис отреагировала на новость об уходе из жизни актрисы театра и кино, супруги режиссёра Валерия Тодоровского Евгении Брик. Женя боролась с тяжёлым заболеванием и умерла в 40 лет 10 февраля.

Брик до последнего блистала в кино. Юлия Снигирь потрясена смертью коллеги. «Женя…. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю! Господи, почему так», — цитирует Снигирь Тeleprogramma.pro.

Потрясены и скорбят все артисты, кто не только учился и работал с Евгенией, но и просто знал её.

У Евгении Брик остались 13-летняя дочь Зоя, муж, мама. О дате и месте прощания с Евгенией Брик пока не сообщается.

Евгения Брик сыграла яркие роли в картинах «Стиляги», «Одесса», сериалах «Оттепель», «Садовое кольцо», «Адаптация» и других.

О смерти актрисы сообщила журналистка Катерина Гордеева.