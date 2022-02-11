Жена Валерия Тодоровского Евгения Брик боролась с тяжелой болезнью

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11 февраля 2022, 10:01

Фото: Global Look

В возрасте 40 лет из-за болезни ушла из жизни Евгения Брик. Актриса боролась с заболеванием, о котором старалась не рассказывать. О случившемся сообщила Екатерина Гордеева.

Актриса театра и кино Евгения Брик известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Одесса», сериалах «Оттепель», «Садовое кольцо», «Адаптация» и многих других. Режиссер Валерий Тодоровский стал вдовцом. Также у Брик осталась дочь.

«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», - написала Екатерина Гордеева. Она выразила соболезнования близким Евгении.

Дата и место прощания с актрисой пока не объявлены.